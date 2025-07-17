Сенат США відкладає рішення щодо санкцій проти рф на тлі заяв Трампа

Сенатор нагадав про двопартійну підтримку, додавши, що документ матиме гнучкість у політичному плані.

Після низки потенційно перспективних заяв президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні та росії законопроєкт Сенату з "драконівськими" санкціями проти рф та її партнерів опинився "в підвішеному стані". Нові ультиматуми глави Білого дому наштовхують законодавців на думку про те, що його, можливо, взагалі не доведеться ухвалювати.

Та сенатор Ліндсі Грем, який є співавтором проєкту, наголосив, що хоче обговорити його з Трампом. У коментарі Semafor він додав, що рішення щодо голосування за нього, яке може відбутися вже в серпні, ухвалять найближчими днями.

"Аргументом на користь законопроєкту є те, що він отримає переважну кількість двопартійних голосів. Він матиме гнучкість у політичному плані. І юридично буде сильнішим", — сказав Грем.

Таку ж думку поділяє й Сенатор Кевін Крамер. Тим часом інший автор законопроєкту Річард Блументаль заявив, що президент продемонстрував "потужний знак єдності з Конгресом".