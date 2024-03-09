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Сенат США встиг запобігти шатдауну – Reuters

09 березня 2024, 10:35
Сенат США встиг запобігти шатдауну – Reuters
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Верхня палата Конгресу мала до опівночі схвалити фінансування частини урядових відомств на 467 мільярдів доларів.

У США Конгрес вчергове зміг в останню мить запобігти припиненню функціонування уряду: Сенат схвалив документ, який передбачає 467 мільярдів доларів для низки державних установ.

Про це повідомляє Reuters.

Обидві партії продемонстрували розуміння ситуації і погодилися разом підтримати законопроєкт. Голоси розподілилися 75-22 на користь бюджетної ініціативи. Документ одразу спрямували на підпис президенту Джо Байдену.

Очільник демократичної більшості Чак Шумер назвав рішення "доказом помилковості заяв деяких осіб, що розділений уряд не здатен дійти згоди і працювати".

Бюджетний пакет передбачає фінансування для відомств, що опікуються сільським господарством, транспортом, енергетикою, ветеранськими програмами та іншими галузями. Попереду у Конгреса складніше випробування: до 22 березня потрібно запобігти ще одному шатдауну, схваливши навіть більше коштів для інших урядових установ.

Конгрес СШАвійна в Україніросія окупантиШатдаун

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