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Сенат США закликав визнати росію спонсором терирозму

Резолюцію із закликом визнати РФ державою-спонсором тероризму зареєстрували у Сенаті 10 травня сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем
Комітет з міжнародних відносин Сенату США у резолюції закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Сенат США закликав визнати росію спонсором терирозму Фото: ria.ru

У схваленій резолюції Комітет Сенату США зкликає визнати росію спонсором тероризму. Також сенатори ухвалили рішення, яке засуджує використання голоду як зброю у війні та визнає вплив країни агресора на глобальну продовольчу кризу.

"Якщо Сполучені Штати визнають країну спонсором тероризму, це потягне за собою багато наслідків. Наочний приклад - Іран. Немає сумніву, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він здійснив, віддавши наказ про наступ на Україну, був терористичним актом. Він військовий злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства, усе, що було скоєно в Україні, на його відповідальності. Він військовий злочинець. І нам потрібно дати потужний сигнал світу - як ми ставимося до жахливих речей, які він вчиняє", - заявив Ріш у коментарі для Голосу Америки.

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24 06 2022 12:33
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