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ПОЛІТИКА

Сенат США затвердив ексведучу Fox News прокурором у Вашингтоні

03 серпня 2025, 11:31
Сенат США затвердив ексведучу Fox News прокурором у Вашингтоні
Фото: Укрінформ
Вона вже виконувала обов'язки на цій посаді.

Сенат США затвердив колишню ведучу Fox News Жанін Пірро на посаді федерального прокурора у Вашингтоні, округ Колумбія. Голосування пройшло 2 серпня строго за партійною лінією: всі присутні демократи виступили проти.

Про це повідомляє NBC News.

Кандидатуру Пірро підтримали 50 сенаторів-республіканців, тоді як 45 голосували проти. У голосуванні не брали участі четверо сенаторів: Мітч Макконнелл і Роджер Вікер (республіканці), а також Пітер Велч і Рубен Галльєго (демократи).

Починаючи з травня цього року, Пірро тимчасово виконувала обов’язки прокурора, після того як президент Дональд Трамп призначив її замість активіста-консерватора Еда Мартіна. У повідомленні на платформі Truth Social Трамп назвав Пірро "могутнім захисником жертв злочинів" і "неймовірно кваліфікованою кандидаткою".

Жанін Пірро — відома телемедійна фігура та одна з найвідданіших публічних прихильниць Трампа. Як ведуча Fox News, вона просувала конспірологічні теорії про фальсифікації на виборах 2020 року. Її ім’я також фігурувало у позові компанії Dominion Voting Systems проти Fox News за поширення дезінформації, в результаті чого телеканал виплатив $787,5 млн у межах врегулювання справи у 2023 році.

Попри скандальне медійне минуле, Пірро має юридичний досвід: у минулому вона обіймала посаду заступниці окружного прокурора округу Вестчестер, а згодом стала першою жінкою, обраною прокурором цього округу. Вона заснувала один з перших у США підрозділів з протидії домашньому насильству, що Трамп згадав як одну з ключових причин її призначення.

Політична кар’єра Пірро включає спробу балотуватися в Сенат США у 2005 році, щоб кинути виклик Гілларі Клінтон, а також невдалу кампанію на посаду генерального прокурора штату Нью-Йорк. Останню зірвало федеральне розслідування її спроб шпигувати за чоловіком через підозри у зраді.

Затвердження Пірро відбулося на тлі напруженого протистояння в Сенаті щодо призначень Трампа. Демократи намагалися затягнути процедуру, вимагаючи додаткових процедурних голосувань. У відповідь Трамп публічно розкритикував лідера демократів у Сенаті Чака Шумера, написавши у Truth Social:
"Скажіть Шумеру... ІДИ ДО БІСА!"

Незважаючи на напругу, сторони досягли компромісу в суботу ввечері, що дозволило провести ще кілька голосувань перед початком серпневої чотиритижневої відпустки Конгресу.

Республіканці вже заявили, що планують у вересні ініціювати зміну правил Сенату, щоб пришвидшити процес затвердження кандидатур. Демократи, найімовірніше, виступатимуть проти.

СШАДональд ТрампПрокурорСенат СШАfox news

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