Сенат ухвалив законопроєкт щодо запобігання закриття уряду

Законопроєкт відправили на підпис Байдену.

Сенат США в суботу, 21 грудня, переважною більшістю голосів підтримав тимчасовий законопроєкт про фінансування уряду, що дозволило уникнути шатдауну на тлі новорічно-різдвяних свят.

Про це повідомляє CBS News.

Голосування в Сенаті (85 голосів “за” та 11 “проти”, більшість демократів і республіканців підтримали цей захід) відбулося всього через кілька годин після того, як Палата представників (366 голосів “за” і 34 “проти”, демократів проголосувало більше, ніж республіканців) ухвалила законопроєкт за широкої двопартійної підтримки. Сенат завершив голосування вже після опівночі — “дедлайну”, який мав би ознаменувати початок часткового “закриття” уряду.

Ще перед завершенням голосування в Сенаті Адміністративно-бюджетне управління США заявило, що припинило підготовку до шатдауну, оскільки побачило “високий ступінь впевненості в тому, що Конгрес найближчим часом ухвалить відповідні асигнування, а президент підпише законопроєкт у суботу”.

Пакет уже передано на підпис американському президенту Джо Байдену. Білий дім підтримав кінцевий законопроєкт, сигналізуючи, що Байден його підпише.

Голосування завершило хаотичний тиждень у Вашингтоні, коли новообраний президент республіканець Дональд Трамп та його союзник-мільярдер Ілон Маск підірвали початкову угоду, яку спікер Палати республіканець Майк Джонсон уклав з демократами. Ця ситуація може бути потенційним проблиском труднощів, які чекають на республіканців, коли наступного місяця вони візьмуть контроль над Конгресом і Білим домом.

Ухвалений законопроєкт продовжує поточне державне фінансування до 14 березня і надає 100 мільярдів доларів США на ліквідацію наслідків ураганів та інших стихійних лих. Він також передбачає десять мільярдів доларів на допомогу фермерам.

Водночас, пакет не стосується стелі держборгу — пункту, внесення якого вимагав Трамп під час бурхливих перемовин протягом тижня. Натомість республіканці в Палаті пообіцяли розглянути питання стелі держборгу в майбутньому податковому законопроєкті, коли Трамп вже офіційно буд на посаді президента.

Ухвалений законопроєкт став третьою спробою Джонсона на цьому тижні продовжити фінансування уряду й уникнути політично небезпечного шатдауну напередодні свят.

Початковий пакет, який Джонсон розробив протягом декількох тижнів переговорів з демократами, провалилася, коли республіканці на чолі з Трампом і Маском виступили проти низки пунктів про витрати, які виходили за межі продовження фінансування на поточному рівні. Таким чином опозиція з боку Трампа потопила початкову версію пакета.

Новообраний президент висунув вимогу призупинити або скасувати стелю держборгу. Це фактично ліквідувало б джерело важелів впливу для демократів.

Джонсон спробував заспокоїти Трампа, представивши в четвер, 19 грудня, скорочену 116-сторінкову версію законопроєкту, який включав допомогу при стихійних лихах, допомогу фермерам і стелю держборгу – такий пакет Трамп підтримав. Але багато республіканців у Палаті представників не продемонстрували ентузіазму і виступили проти пункту щодо стелі боргу: 38 республіканців, кинувши виклик Трампу, проголосували проти й Палата не змогла ухвалити пакет. Як наслідок, Джонсону довелося розробляти ще одну версію законопроєкту.

У п'ятницю, 20 грудня, спікер зібрався з колегами-республіканцями, щоб окреслити новий шлях уперед. Він зупинився на версії законопроєкту без пункту про стелю держборгу, який дратував багатьох консерваторів і майже всіх демократів.

Республіканці швидко попрацювали над законопроєктом, і пакет був ухвалений переконливою більшістю голосів. Трамп, тим часом, публічно не коментував третю версію пакета, а Маск “поцікавився”, чи був цей законопроєкт республіканців або ж демократів.

Джонсон заявив після ухвалення, що протягом усього процесу перебував на постійному зв'язку з Трампом.

"Він точно знав, що ми робимо і чому", - сказав спікер, додавши, що незадовго до голосування він розмовляв також і з Маском.