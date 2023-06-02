Сенат врятував США від дефолту: ліміт держборгу збільшено

Тепер документ вирушить на підпис президенту США Джо Байдену.

Сенат США більшістю голосів ухвалив законопроєкт, який призупиняє дію ліміту державного боргу країни.



Про це йдеться на його сайті.

Проєкт, який розробили за підсумками переговорів президента США Джо Байдена і спікера Палати представників Кевіна Маккарті, проголосували 63 сенатори, 36 були "проти".



"Нам вдалося запобігти катастрофічному дефолту, який би зруйнував нашу економіку. Ми зняли з порядку денного найгірші пункти республіканського плану MAGA", – заявив після голосування лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер.

Тепер документ вирушить на підпис президенту США Джо Байдену. Він збирається зробити це вже в п'ятницю. Ухвалення сенатом законопроєкту привітала пані міністр фінансів Джанет Єллен.

"Я рада, що під керівництвом президента Байдена Конгрес ухвалив двопартійний закон про призупинення ліміту держборгу та запобігання першому в історії дефолту Сполучених Штатів", – сказала глава Мінфіну.

Вона додала, що законопроєкт "повністю захищає довіру та кредитоспроможність Сполучених Штатів та зберігає наше фінансове лідерство, яке має вирішальне значення для нашого економічного зростання та стабільності".