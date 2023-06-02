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Сенат збирається ухвалити закон про підвищення стелі держборгу США – Reuters

02 червня 2023, 09:33
Сенат збирається ухвалити закон про підвищення стелі держборгу США – Reuters
Фото: Укрінформ
Усі 100 сенаторів дійшли згоди обговорити 11 поправок, а потім негайно проголосувати за законопроект про підвищення держборгу.

Сенат США має намір вже сьогодні ухвалити законопроект про підвищення стелі державного боргу.

Про це повідомляє Reuters.

За словами лідера демократичної більшості у Сенаті Чака Шумера, США вже сьогодні ввечері зможуть уникнути дефолту.

Якщо план вдасться, Конгрес направить законопроект президенту на підпис. Палата представників ухвалила законопроект у середу.

"Америка може зітхнути з полегшенням, тому що в цьому процесі ми уникнемо дефолту", - додав Шумер під час свого виступу в Сенаті.

Шумер та його колега-республіканець, лідер меншості Мітч МакКоннелл, пообіцяли зробити все можливе, щоб прискорити законопроект, узгоджений Байденом та спікером палати представників республіканців Кевіном Маккарті.

Учора Палата представників США підтримала законопроект про підвищення стелі держборгу США у розмірі 31,4 трлн. доларів за умови досягнення нового скорочення федеральних витрат. Також Білий дім заявив, що ухвалення законопроекту ніяк не позначиться на підтримці України.

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