Сенатор США пояснив, за що росія воює в Україні

За словами республіканця, Україна має значні запаси корисних копалин.

Україна має великі запаси корисних копалин. Якщо росія переможе, частина цих ресурсів дістанеться Китаю.

Про це в інтерв’ю CBS News заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Вони сидять в Україні на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші і ці активи Китаю. Допоможіть Україні зараз. Вони можуть стати найкращим бізнес-партнером, про якого ми коли-небудь мріяли", – зазначив американський політик.

За його словами, критично важливі мінеральні активи на $10-12 трильйонів можуть бути використані Україною та Заходом, а не віддані путіну та Китаю.

"Давайте допоможемо їм виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Давайте знайдемо рішення цієї війни. Вони сидять на золотій жилі", – підкреслив політик.