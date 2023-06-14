Сенатор США Ріш заблокував постачання HIMARS до Угорщини – WP

Причиною назвали те, що країна перешкоджає вступу Швеції в НАТО.

Старший республіканець у Комітеті з міжнародних відносин Сенату Сполучених Штатів Америки Джим Ріш заблокував продаж зброї Угорщині на суму 735 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ріш зазначив, що такими діями хоче змусити Будапешт дати зелене світло розширенню НАТО напередодні саміту у Вільнюсі. Якщо Угорщина хоче отримати пакет озброєння від США, в який, зокрема, мають увійти 24 системи HIMARS, боєприпаси, технічне обладнання та запчастини, вона має схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу.

"Протягом деякого часу я прямо висловлював свою стурбованість уряду Угорщини щодо його відмови просувати голосування за вступ Швеції до НАТО. Той факт, що вже червень, а цього досі не зроблено, змусив мене вирішити, що продаж нової американської військової техніки Угорщині буде призупинено", - сказав чиновник.

У The Washington Post нагадали, що Туреччина та Угорщина залишаються єдиними країнами, які не ратифікували заявку Швеції.