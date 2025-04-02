Сенатор-демократ встановив рекорд своєю 25-годинною промовою проти політики Трампа

Сенатор зосередив промову на тому, що закликав свою партію знайти рішучість.

Сенатор-демократ Корі Букер виступив у Сенаті США з рекордною 25-годинною промовою, протестуючи проти політики президента Дональда Трампа. Його підтримували колеги з Демократичної партії, а також лідер партії Хакім Джеффріс.

Про це передає AP.

Марафонська промова Букера розпочалася ввечері у вівторок і тривала 25 годин і 5 хвилин. Це встановило рекорд найдовшої безперервної промови в Сенаті. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс назвав це "неймовірно сильним моментом", бо Букер "боровся за збереження американського способу життя та нашої демократії".

Сенатор зосередив промову на тому, що закликав свою партію знайти рішучість. Букер наголошував на загрозах для демократії та соціального захисту, зокрема можливих скороченнях програм соцзабезпечення. Він зачитав листи виборців, які висловлювали тривогу через дії Трампа.

Зокрема, він годинами виступав проти скорочення офісів соціального забезпечення під керівництвом Департаменту ефективності уряду, який очолює Ілон Маск.

Після найдовшої промови в історії Сенату Корі Букер зізнався журналістам, що перед цим він кілька днів голодував і припинив пити рідину напередодні ввечері. Упродовж виступу його судомило.

Його виступ транслювали тисячі людей, а біля Капітолію зібралися прихильники. Букер закликав американців не лише чинити опір, а й проявляти доброту.