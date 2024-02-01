Сенатор-республіканець закликав Байдена вдарити по Ірану – Bloomberg

"POTUS, бий їх зараз і бий сильно, щоб захистити американців”, − заявив Ліндсі Грем.

Республіканці закликають президента США Джо Байдена вдарити по Ірану у відповідь на смертельну атаку безпілотників на американську базу Tower 22 в Йорданії минулих вихідних.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що зараз Білий дім готує відповідь на цю атаку дронів, унаслідок якої загинули три солдати й понад 30 осіб отримали поранення.

За інформацією речника Ради національної безпеки Джон Кірбі, США визначили, що за напад в Йорданії відповідальна група “Ісламський опір в Іраку”, пов'язана з Іраном.

Деякі республіканці, зокрема сенатор Ліндсі Грем, закликають Байдена вдарити по території Ірану.

“Іран продовжуватиме вбивати американські війська, допоки ми не вдаримо їх по болючому місці. POTUS, бий їх зараз і бий сильно, щоб захистити американців”, − написав він на соцплатформі X.

Водночас м’якша відповідь може полягати у враженні іранських цілей або проксі за кордоном, наприклад в Іраці і Сирії.

Раніше цього тижня Байден заявив, що визначився зі своєю відповіддю, але не надав жодних подробиць щодо часу чи масштабу. Він зазначив, що не хоче ескалації напруженості з Іраном, аби не розширити кордон війни на Близькому Сході.