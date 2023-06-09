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ПОЛІТИКА

Сенатори США пропонують заборонити використовувати китайські безпілотники

09 червня 2023, 09:39
Сенатори США пропонують заборонити використовувати китайські безпілотники
Крім китайських, під заборону можуть потрапити БПЛА ще чотирьох країн-виробників.

Сенатори США пропонують заборонити Федеральному управлінню авіації (FAA) купувати, або використовувати безпілотники китайського виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

Сенаторка-республіканка Марша Блекберн і демократ Марк Уорнер, який очолює Комітет з розвідки, запропонували закон, який забороняє FAA надавати федеральні кошти іноземним компаніям-виробникам безпілотників з Китаю та кількох інших країн. За їх словами, наразі в FAA налічується більш, ніж десяток вироблених у Китаї безпілотників.

Заборона також стосуватиметься дронів виробництва росії, Ірану, Північної Кореї, Венесуели та Куби.

"Долари платників податків ніколи не повинні фінансувати дрони, вироблені в регіонах, які вороже ставляться до США", - сказав Блекберн, додавши, що законопроект допоможе зберегти національну безпеку та заохотити  власне виробництво.

Законопроект також вимагає від FAA упродовж одного року замінити безпілотники китайського виробництва на безпілотники виробництва США або союзників.

Федеральне авіаційне управління не дало коментарів.

Минулого тижня сенатор-республіканець Марко Рубіо попросив поліцію Капітолію США припинити використання дронів китайського виробника дронів Autel Robotics, посилаючись на міркування щодо безпеки.

У лютому ЗМІ повідомляли, що міністерство оборони росії, ймовірно, веде переговори з китайським виробником Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology (Bingo) щодо можливості масового виготовлення ударних безпілотників для потреб рф. 

СШАКитайбезпілотники

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