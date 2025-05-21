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ПОЛІТИКА

Сенатори США закликають росію повернути викрадених українських дітей до укладення миру

21 травня 2025, 08:10
Сенатори США закликають росію повернути викрадених українських дітей до укладення миру
Фото: Укрінформ
Сенатори ініціювали проєкт резолюції.

Група сенаторів із обох партій представила проєкт резолюції, в якому наголошується: мирна угода з росією є неприйнятною, якщо не буде повернуто всіх депортованих із України дітей. Документ підготували сенатор-республіканець Чак Грасслі та демократка Емі Клобучар. Їхню ініціативу підтримали також Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін та Джон Феттерман.

У тексті резолюції йдеться, що примусове вивезення українських дітей та спроби їх русифікації є не просто злочином — це спроба знищити українську національну ідентичність. "Такі дії мають ознаки геноциду й не можуть залишитися безкарними", — наголосили сенатори.

Про зміст ініціативи повідомив журналіст Остап Яриш. За його словами, це перший подібний документ із моменту повернення Дональда Трампа до політичної активності, який прямо пов’язує мирний процес із конкретною умовою — репатріацією викрадених українських дітей.

Глава офісу президента подякував американським законодавцям за підтримку. Він підкреслив, що повернення кожної дитини — це не лише моральний обов’язок, а й обов’язкова умова для досягнення справедливого миру. "Це не просто воєнний злочин. Це спроба зламати майбутнє всієї країни", — зазначив Єрмак.

Раніше стало відомо, що США припинили фінансування дослідницької програми Єльського університету, яка документувала депортацію українських дітей. Після цього виникли побоювання, що частину доказів воєнних злочинів рф, оцінених у 26 мільйонів доларів, могли втратити.

Водночас держсекретар Марко Рубіо спростував чутки про поновлення фінансування цієї ініціативи. Він пояснив, що програму було скорочено через загальне урізання бюджету, але наголосив: зібрані дані збережено, і їх буде передано відповідним структурам. 

війнадітигеноцидСенат СШАдепортація дітейросія окупанти

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