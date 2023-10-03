Сенатори від Республіканської партії зважують стратегію щодо України – Politico

Розглядається варіант ухвалення єдиного закону про фінансування військової допомоги Україні, що працюватиме до президентських виборів 2024 року.

Минулого тижня протистояння в Республіканській партії щодо продовження допомоги Україні стало неприємним сюрпризом для лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла та інших сенаторів, які підтримують фінансування України. Починаючи з Макконнелла, проукраїнська коаліція в Сенаті намагається запевнити Україну, що допомога незабаром буде в дорозі – навіть після того, як болісне протистояння Республіканської партії щодо продовження роботи уряду призвело до того, що мільярди доларів нової негайної допомоги не надійшли.

Про це пише Politico.

"Але для цієї двопартійної групи, яка слугувала оплотом проти зростаючої опозиції республіканців у Палаті представників до продовження допомоги, минулий тиждень став грубим пробудженням. Досі глибина розколу і хитромудра політика всередині Республіканської партії не були настільки очевидними. Лідери Сенату зараз намагаються ліквідувати наслідки упущеної допомоги Україні і планують забезпечити безперервний потік військової допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Наступні три місяці є критично важливими, згідно з інтерв'ю видання з більш ніж десятком законодавців і помічників в обох партіях, і республіканці сигналізують, що найкращим способом надати Україні необхідну зброю буде єдиний законопроект про фінансування, який може тривати до виборів 2024 року, уникаючи низки затяжних баталій, які можуть звести нанівець імпульс.

"Очевидно, що є певна втома. Тому я вважаю, що нам потрібно зробити це один раз. Ми не хочемо робити це знову кожні три місяці. Очевидно, що це питання відкрите для обговорення. Але я за те, щоб зробити це один раз і покінчити з цим", – прокоментував цю ініціативу сенатор-республіканець з Техасу Джон Корнін.

Нагадаємо, що низка сенаторів заявили про намір домагатися збільшення допомоги для України – це обговорюється між демократами та республіканцями.