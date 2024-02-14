Сенегал: влада заборонила протести і вимкнула Інтернет

Уряд Сенегалу зупинив послуги мобільного Інтернету і заборонив проведення демонстрацій проти перенесення президентських виборів.

Про це повідомляє німецька державна радіостанція DW.

Три людини були вбиті через жорстокі протести після рішення президента Макі Салла про перенесення президентських виборів з 25 лютого на 15 грудня.

Це спричинило в Сенегалі одну з найгірших криз впродовж останніх 10 років.

Міжнародні спостерігачі: Франція і ООН, висловили стурбованість зростанням напруженості в країні.

Через це вчора уряд країни заборонив проводити ходу протесту, яку організували місцеві групи активістів, заявивши, що цей захід серйозно порушить рух в столиці країни.

Крім того, влада також призупинила доступ до мобільного Інтернету вдруге за цей місяць, при цьому Міністерство зв’язку послалося на поширення у соціальних мережах кількох провокативних повідомлень ненависті, які вже спровокували насильницькі демонстрації.

Доступ до мобільних даних вже був тимчасово обмежений вісім днів тому, коли парламент підтримав рішення президента Салла про перенесення виборів.