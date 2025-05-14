Сенсорна зброя Британії "полює" на підводні човни рф – The Times

Ця зброя настільки дешева, що її можна розгорнути у водах сіткою з тисяч одиниць.

Британський флот має секретну сенсорну зброю для полювання на російські підводні човни. Технологія зі штучним інтелектом, розроблена для відстеження китів, тепер працюватиме на морських дронах для захисту британських вод від загроз.

Про це пише The Times.

Британські віськові та спецслужби мають тисячі магнітних стрічок, записаних протягом 56 років. Ці записи містять унікальні акустичні сигнатури ворожих кораблів і підводних човнів. Їх збирали фахівці з гідроакустики Королівського флоту — "мисливці за підводними човнами".

Сьогодні, завдяки стрімкому розвитку технологій, ці архівні дані можуть бути інтегровані у новітню систему Lura — продукт європейської оборонної компанії Helsing. Система дозволяє буквально "освітлювати" океан, роблячи підводні загрози видимими для оборонців.