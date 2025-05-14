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Сенсорна зброя Британії "полює" на підводні човни рф – The Times

14 травня 2025, 11:51
Сенсорна зброя Британії
Фото: PA
Ця зброя настільки дешева, що її можна розгорнути у водах сіткою з тисяч одиниць.
Британський флот має секретну сенсорну зброю для полювання на російські підводні човни. Технологія зі штучним інтелектом, розроблена для відстеження китів, тепер працюватиме на морських дронах для захисту британських вод від загроз.
 
Про це пише The Times.
 
Британські віськові та спецслужби мають тисячі магнітних стрічок, записаних протягом 56 років. Ці записи містять унікальні акустичні сигнатури ворожих кораблів і підводних човнів. Їх збирали фахівці з гідроакустики Королівського флоту — "мисливці за підводними човнами".
 
Сьогодні, завдяки стрімкому розвитку технологій, ці архівні дані можуть бути інтегровані у новітню систему Lura — продукт європейської оборонної компанії Helsing. Система дозволяє буквально "освітлювати" океан, роблячи підводні загрози видимими для оборонців.
 
Основою системи є автономні міні-підводні човни SG-1 Fathom із вбудованими датчиками, які здатні перебувати під водою до трьох місяців. Вони безшумно ковзають у воді, не маючи гвинтів, і аналізують звуки за допомогою штучного інтелекту.
 
"Lura виявляє, щоб наші флоти могли стримувати загрози. Ми повинні використовувати нові технології, щоб йти в ногу із загрозами нашій критичній інфраструктурі, національним водам та способу життя", — наголосив Ґундберт Шерф, співзасновник Helsing.
 
Система здатна розрізняти навіть кораблі одного класу за незначними відмінностями у їхній акустичній сигнатурі. Lura автоматично класифікує звуки підводних човнів, танкерів, пасажирських суден і навіть суден "тіньового флоту" — російських танкерів, що намагаються обійти санкції.
 
Сотні, а то й тисячі таких планерів можуть бути розгорнуті по всьому океану. Їх можна розмістити, наприклад, у стратегічному регіоні GIUK — між Гренландією, Ісландією та Великою Британією — для моніторингу проходу в Атлантику.
 
Система Lura відкриває нову еру у підводному спостереженні — автономну, точну та оперативну. Завдяки акустичному аналізу й штучному інтелекту флот отримує змогу реагувати на загрози майже миттєво, не покладаючись лише на людську інтуїцію.

 

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