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Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум – Вучич

13 травня 2024, 20:31
Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум – Вучич
Фото: European Western Balkans
Україна і Сербія домовилися про проведення першого з 2013 року засідання комісії, яка відповідає за економічну співпрацю між країнами.

Сербія покращить відносини з Україною, і найближчим часом проведе економічний форум між бізнесменами двох країн.

Про це йдеться у заяві президента Сербії Александра Вучича.

"Дуже хороша і коректна розмова з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав президент Сербії.

За його словами, вони обговорили і домовилися про поліпшення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн.

акож посол Сербії найближчим часом повернеться до своїх обов'язків у Києві. Ми також говорили про європейський шлях обох країн і гостру необхідність встановлення миру", - додав лідер Сербії.

Варто зазначити, що Сербія не є членом ЄС і тому не підтримала санкції проти росії. При цьому країна і не підтримала агресію кремля проти України.

 

Александр Вучічвійна в Україніросія окупантиекономічний форум

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