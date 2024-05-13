Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум – Вучич
Сербія покращить відносини з Україною, і найближчим часом проведе економічний форум між бізнесменами двох країн.
Про це йдеться у заяві президента Сербії Александра Вучича.
"Дуже хороша і коректна розмова з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав президент Сербії.
За його словами, вони обговорили і домовилися про поліпшення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн.
"Також посол Сербії найближчим часом повернеться до своїх обов'язків у Києві. Ми також говорили про європейський шлях обох країн і гостру необхідність встановлення миру", - додав лідер Сербії.
Варто зазначити, що Сербія не є членом ЄС і тому не підтримала санкції проти росії. При цьому країна і не підтримала агресію кремля проти України.