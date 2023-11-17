Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сербія має намір брати участь у повоєнному відновленні України

17 листопада 2023, 19:59
Сербія має намір брати участь у повоєнному відновленні України
Фото: blic.rs
Міністр наголосив, що Сербія буде і надалі поважати міжнародне право і територіальну цілісність України.

Сербія хоче взяти участь у післявоєнному відновленні України.

Про це заявив міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч у Twitter.

"Нещодавно у співпраці з партнерами зі США було висунуто ініціативу про можливу участь сербських будівельних компаній у проєктах із відновлення України. З цього приводу я організував зустріч із сербськими будівельними компаніями, які висловили бажання брати участь у післявоєнному відновленні України", - заявив він. 

Весич зазначив, що сербська будівельна і машинобудівна промисловість володіє інженерним потенціалом, робочою силою, механізацією, рекомендаціями та досвідом для участі в дуже складних проєктах, які очікують на Україну після війни.

Міністр наголосив, що Сербія буде і надалі поважати міжнародне право і територіальну цілісність України.

Сербіявійна в Україні

Останні матеріали

Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Технології
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 16:32
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Cуспільство
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 11:41
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Політика
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 08:39
Політика
"Правда їм не по зубах". США надто стримуються, а не стримують – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 16:16
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Політика
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 12:09
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Політика
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 08:36
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Політика
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 16:10
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Cуспільство
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 12:34
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється