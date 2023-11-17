Сербія має намір брати участь у повоєнному відновленні України

Міністр наголосив, що Сербія буде і надалі поважати міжнародне право і територіальну цілісність України.

Сербія хоче взяти участь у післявоєнному відновленні України.

Про це заявив міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч у Twitter.

"Нещодавно у співпраці з партнерами зі США було висунуто ініціативу про можливу участь сербських будівельних компаній у проєктах із відновлення України. З цього приводу я організував зустріч із сербськими будівельними компаніями, які висловили бажання брати участь у післявоєнному відновленні України", - заявив він.

Весич зазначив, що сербська будівельна і машинобудівна промисловість володіє інженерним потенціалом, робочою силою, механізацією, рекомендаціями та досвідом для участі в дуже складних проєктах, які очікують на Україну після війни.

Міністр наголосив, що Сербія буде і надалі поважати міжнародне право і територіальну цілісність України.