Сербія не даватиме громадянство росіянам за спрощеною процедурою – FT
Влада Сербії після попередження з Брюсселю хоче відмовитись від своїх планів видавати паспорти громадянам рф та іншим іноземцям, які прожили в країні хоча б один рік.
Про це повідомляє Financial Times.
Відповідний проект закону було запропоновано урядом Сербії у квітні. Документ передбачає, що іноземним громадянам, які працюють у місцевих компаніях або займаються індивідуальною трудовою діяльністю, достатньо буде лише одного року тимчасового проживання в країні, щоб вони змогли отримати сербський паспорт.
Financial Times пише, що в Євросоюзі вважають, що подібні заходи загрожують безпеці об'єднання, і пригрозили Сербії скасувати безвіз.
"Якщо надання громадянства буде вважатися таким, що становить підвищений ризик для внутрішньої безпеки і державної політики держав-членів, безвізовий режим може бути призупинений", - заявили в Єврокомісії.
Після цього представник уряду Сербії сказав, що цей проект закону був простою пропозицією і навіть не планувався до розгляду. FT повідомляє, що у російських соціальних мережах активно обговорювалося можливе нововведення, що спростило б громадянам рф процес еміграції до Сербії.