Матеріали:
Теми:

Сербія не даватиме громадянство росіянам за спрощеною процедурою – FT

11 травня 2023, 16:31
Сербія не даватиме громадянство росіянам за спрощеною процедурою – FT
Фото: Ukrinform
В Євросоюзі вважають, що надання спрощеного громадянства росіянам загрожує безпеці об'єднання, і пригрозили Сербії скасувати безвіз.

Влада Сербії після попередження з Брюсселю хоче відмовитись від своїх планів видавати паспорти громадянам рф та іншим іноземцям, які прожили в країні хоча б один рік.
Про це повідомляє Financial Times.

Відповідний проект закону було запропоновано урядом Сербії у квітні. Документ передбачає, що іноземним громадянам, які працюють у місцевих компаніях або займаються індивідуальною трудовою діяльністю, достатньо буде лише одного року тимчасового проживання в країні, щоб вони змогли отримати сербський паспорт.

Financial Times пише, що в Євросоюзі вважають, що подібні заходи загрожують безпеці об'єднання, і пригрозили Сербії скасувати безвіз.

"Якщо надання громадянства буде вважатися таким, що становить підвищений ризик для внутрішньої безпеки і державної політики держав-членів, безвізовий режим може бути призупинений", - заявили в Єврокомісії.

Після цього представник уряду Сербії сказав, що цей проект закону був простою пропозицією і навіть не планувався до розгляду. FT повідомляє, що у російських соціальних мережах активно обговорювалося можливе нововведення, що спростило б громадянам рф процес еміграції до Сербії.

Сербіяпаспортивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Політика
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 16:58
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Політика
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 12:27
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом
Cуспільство
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом "Вагнер" продемонстрував майстер-клас із бігу – Том Купер
Переклад iPress – 11 травня 2023, 09:27
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Cуспільство
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Переклад iPress – 10 травня 2023, 17:29
путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер
Політика
путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 10 травня 2023, 13:12
Повезло, що росіяни такі тупі. Але… – Том Купер
Cуспільство
Повезло, що росіяни такі тупі. Але… – Том Купер
Переклад iPress – 10 травня 2023, 09:07
Ситуація в росії не така погана, як у радянські часи. Вона значно гірша – New York Times
Політика
Ситуація в росії не така погана, як у радянські часи. Вона значно гірша – New York Times
Переклад iPress – 09 травня 2023, 17:04
Захід має стати єдиним фронтом проти путіна. Зосередьтеся на війні, а не лише на битвах – генерал США Джеймс Дубік
Політика
Захід має стати єдиним фронтом проти путіна. Зосередьтеся на війні, а не лише на битвах – генерал США Джеймс Дубік
Переклад iPress – 09 травня 2023, 13:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється