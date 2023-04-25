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Сербія образилася на Україну через голосування щодо Косова

25 квітня 2023, 15:35
Сербія образилася на Україну через голосування щодо Косова
Фото: AFP, ANDREJ ISAKOVIC
Також у сербів є претензії до Чорногорії і до Боснії та Герцеговини.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич висловив незадоволення голосуванням України у Комітеті міністрів Ради Європи щодо членства Косова у РЄ.

Про це повідомив сербський телеканал N1.

Дачич зазначив, що голосування країн за початок процедури розгляду запиту Косова на членство в Раді Європи вплине на ставлення Белграда до цих держав у майбутньому.

У контексті українського голосування він сказав, що був неприємно здивований голосом України. За його словами, Сербія засуджує порушення територіальної цілісності України в усіх резолюціях світу, а Київ утримався при голосуванні. Як відомо, Україна не визнає Косово незалежною державою.

Дачич також висловив обурення через голосування інших держав. Зокрема, він розкритикував Чорногорію, додавши, що претензії є і до Боснії та Герцеговини.

"Що стосується БіГ. Чи був колись у моїй промові момент, коли ми не згадували про територіальну цілісність БіГ? Тепер, коли хтось запитає, ми утримаємося. Так чому ми виступали за територіальну цілісність Боснії і Герцеговини, а вони утрималися?" – наголосив очільник сербського зовнішньополітичного відомства.

Його неприємно здивували також Греція і Словаччина.

"Міністра з Греції нагородив президент Сербії Александар Вучич. Президент Греції говорив про те, що вони не визнають Косово", – каже Івіца Дачич.

Глава МЗС Сербії окремо подякував усім, хто голосував проти членства Косова, перерахувавши Кіпр, Іспанію, Румунію, Азербайджан і Грузію.

Дачич особливо подякував Угорщині, яка проголосувала проти, хоча Будапешт офіційно визнає незалежність Косова.

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