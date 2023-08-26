Сербія після зустрічі з російським послом відхрестилася від декларації Кримської платформи

Хоча, під час саміту, із дистанційним зверненням виступала прем’єрка Ана Брнабич.

Глава МЗС Сербії назвав "маніпуляціями" новини про приєднання Сербії до Кримської платформи та наголосив, що країна не підтримала декларацію Кримської платформи.

Про це заявив міністра закордонних справ Івіци Дачича , повідомляє Politika.

"Є маніпуляції, пов’язані з так званою Кримською платформою, до якої нібито приєдналася Сербія. Прем’єр-міністр брала участь у цій зустрічі через відеозвернення, але ми не схвалювали текст декларації, тому що він виходить за рамки, які є прийнятними для нас", – сказав Дачич.

Міністр додав, що Сербія засуджує порушення територіальної цілісності України і говорить про необхідність захисту територіальної цілісності на міжнародних майданчиках.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба на відкритті саміту 23 серпня оголосив, що цього року до нього вперше приєдналася Сербія. Із дистанційним зверненням виступала прем’єрка Ана Брнабич.

Вона передала співчуття від Сербії у зв’язку зі стражданнями, через які доводиться проходити українцям.

"Ми повністю підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України, і ми послідовно демонстрували цю позицію у міжнародних організаціях", – заявила прем’єрка.

Брнабич зазначила, що Белград "продовжить приділяти особливу увагу" гуманітарній ситуації в Україні і надсилати гуманітарну допомогу. Також вона заявила, що Сербія готова долучатися до повоєнної відбудови України.

Водночас Ана Брнабич жодного разу прямо не згадала росію.