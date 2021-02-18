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Сербія подарувала Чорногорії російську вакцину "Спутник V"

Сербія вирішила подарувати Чорногорії 4000 доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".
Сербія подарувала Чорногорії російську вакцину "Спутник V" Фото: AFP, ANDREJ ISAKOVIC

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Перша партія з 2000 російських вакцин "Спутник V" V прибула до аеропорту Подгориці урядовим літаком Сербії.

Прем'єр-міністр Сербії  Ана Брнабич також прибула до чорногорської столиці. В аеропорту її зустріли прем'єр-міністр Чорногорії Здравко Кривокапіч та міністр охорони здоров'я Єлена Боровініч-Бойович. Міністр повідомила, що найближчими днями очікується ще 2000 доз тієї ж вакцини.

"Мені приємно бути з вами і вручити пожертву, подарунок громадянам Чорногорії від імені Сербії. Пожертви в 4000 достатньо, щоб вакцинувати 2 тис. людей… Цього достатньо для щеплення медичних працівників або, частково, найстаріших жителів", - сказала Брнабич.

На цей час серед країн-членів ЄС, "Sputnik V" вже використовує тільки Угорщина, а на Балканах російську вакцину активно використовує Сербія.

Чорногорія раніше видала дозвіл на ввезення в країну російської вакцини.

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18 02 2021 10:23
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