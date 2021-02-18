Сербія подарувала Чорногорії російську вакцину "Спутник V"
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".
Перша партія з 2000 російських вакцин "Спутник V" V прибула до аеропорту Подгориці урядовим літаком Сербії.
Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич також прибула до чорногорської столиці. В аеропорту її зустріли прем'єр-міністр Чорногорії Здравко Кривокапіч та міністр охорони здоров'я Єлена Боровініч-Бойович. Міністр повідомила, що найближчими днями очікується ще 2000 доз тієї ж вакцини.
"Мені приємно бути з вами і вручити пожертву, подарунок громадянам Чорногорії від імені Сербії. Пожертви в 4000 достатньо, щоб вакцинувати 2 тис. людей… Цього достатньо для щеплення медичних працівників або, частково, найстаріших жителів", - сказала Брнабич.
На цей час серед країн-членів ЄС, "Sputnik V" вже використовує тільки Угорщина, а на Балканах російську вакцину активно використовує Сербія.
Чорногорія раніше видала дозвіл на ввезення в країну російської вакцини.
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