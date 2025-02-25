Сербія помилково проголосувала за резолюцію ООН щодо війни рф проти України – Вучич

"Я думаю, що Сербія сьогодні зробила помилку. Я прошу вибачення перед громадянам Сербії за це і беру провину за це на себе, тому що я, ймовірно, втомився і перевантажений і не можу все встигнути", – сказав Вучич в ефірі шоу Ćirilica.

За його словами, Сербія "мала утриматися".

Щодо американської резолюції, яка закликає "до швидкого припинення конфлікту" та "миру між Україною та росією",

Сербія проголосувала "саме так, як і слід", тобто утрималася, заявив Вучич.

"На мою думку, ми мали утриматися і щодо європейської резолюції. І, як ви бачите, я говорю це в той час, коли цілком очевидно, що через це я втрачу прихильність чи політичні очки в ЄС", – сказав політик.