Сербія помилково проголосувала за резолюцію ООН щодо війни рф проти України – Вучич
25 лютого 2025, 15:31
Фото: European Western Balkans
Вучич вибачився перед сербами, а в кремлі заявили, що ці вибачення "імпонують москві".
Президент Сербії Александр Вучич визнав, що Сербія випадково підтримала європейську резолюцію на Генасамблеї ООН, у якій росію названо країною-агресором.
Про це повідомляє РТС.
Він вибачився перед сербами, а в кремлі заявили, що ці вибачення "імпонують москві".
"Я думаю, що Сербія сьогодні зробила помилку. Я прошу вибачення перед громадянам Сербії за це і беру провину за це на себе, тому що я, ймовірно, втомився і перевантажений і не можу все встигнути", – сказав Вучич в ефірі шоу Ćirilica.
За його словами, Сербія "мала утриматися".
Щодо американської резолюції, яка закликає "до швидкого припинення конфлікту" та "миру між Україною та росією",
Сербія проголосувала "саме так, як і слід", тобто утрималася, заявив Вучич.
"На мою думку, ми мали утриматися і щодо європейської резолюції. І, як ви бачите, я говорю це в той час, коли цілком очевидно, що через це я втрачу прихильність чи політичні очки в ЄС", – сказав політик.
Вучич також сказав, що не мав часу, "щоб розібратися з цим повною мірою", бо можливо, він "надто втомився", або має "надто багато справ на столі".
"Я перепрошую у громадян Сербії насамперед. Пояснення, яке я почув після цього, полягало в тому, що ми б підтвердили свої позиції щодо територіальної цілісності. Ну, ми не заперечували б їх і утрималися. Я не думаю, що ми повинні потурати будь-якій силі, ні росіянам, ні американцям, ні комусь ще", – сказав президент Сербії.
Він вважає, що утриматися від голосування було б на користь Сербії, але, на його думку, "багато хто вважає", що саме підтримка резолюції принесла користь країні.
На його слова відреагували у кремлі.
Прессекретар путіна Дмитро Пєсков сказав росЗМІ, що в кремлі знають про технічну помилку за підтримки Сербією резолюції в ООН проти рф, й "оперативні вибачення імпонують москві".