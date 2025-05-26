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ПОЛІТИКА

Сербія продовжує отримувати дешевий газ з росії за новою угодою

26 травня 2025, 18:31
Сербія продовжує отримувати дешевий газ з росії за новою угодою
Фото: ТАСС
Ціна буде нижчою, аніж законтрактована із Китаєм.

росія та Сербія домовилися про продовження контракт на постачання газу Сербії.

Як повідомив сербському агентству Tanjug голова національного газового оператора Srbijagas Душан Баятович, до 30 вересня Сербія щодня отримуватиме 6,1 млн кубометрів газу з росії. При цьому домовлена ціна є нижчою на чверть за поточні ринкові ціни в ЄС.

Чинний контракт на поставки російського газу до Сербії закінчується 30 травня. Баятович заявив, що в п'ятницю було підписано додаток до чинної газової угоди з росією, яка діятиме з 1 червня по 30 вересня і передбачає постачання 6,1 млн кубометрів газу на добу за ціною 290 євро (близько $330), а також оголосив, що газ для економіки стане дешевшим.

Водночас  поточні ринкові ціни в ЄС на газ, згідно з котируваннями на нідерландській біржі TTF, складають приблизно $435 за тисячу кубів. Таким чином росія поставлятиме Сербії блакитне пальне на 25% дешевше, а Берград стане одним із найбільших одержувачів знижок на російський газ. До прикладу  Китай, який отримує рекордну знижку серед усіх клієнтів "Газпрому" за межами колишнього СРСР,  у2025 році платить $247,7 за тисячу кубометрів газу.

СербіяГазпромгаз рфросія загроза

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