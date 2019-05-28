Сербія привела війська у повну боєготовність після арештів у Косові

Жодних підтверджень поліцейської акції з боку Пріштіни отримано не було

Сербія наказала своїм військам зберігати повну бойову готовність після повідомлень про те, що косовська поліція увійшла в населені сербами райони колишньої сербської провінції.

Державне телебачення Сербії повідомило у вівторок, що спеціальна поліція Косова "увірвалася" в Північне Косово і здійснила кілька арештів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У зв’язку з цим президент Сербії наказав привести війська у повну боєготовність.

Жодних підтверджень поліцейської акції з боку Пріштіни отримано не було.

Офіційний представник сербського уряду Марко Джурич заявив, що дії косовської поліції спрямовані на залякування та вигнання сербів з Косова і являють собою не тільки загрозу стабільності, але і становлять пряму загрозу миру.