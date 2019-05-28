CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСербія наказала своїм військам зберігати повну бойову готовність після повідомлень про те, що косовська поліція увійшла в населені сербами райони колишньої сербської провінції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сербія привела війська у повну боєготовність після арештів у Косові
Жодних підтверджень поліцейської акції з боку Пріштіни отримано не було
Державне телебачення Сербії повідомило у вівторок, що спеціальна поліція Косова "увірвалася" в Північне Косово і здійснила кілька арештів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
У зв’язку з цим президент Сербії наказав привести війська у повну боєготовність.
Жодних підтверджень поліцейської акції з боку Пріштіни отримано не було.
Офіційний представник сербського уряду Марко Джурич заявив, що дії косовської поліції спрямовані на залякування та вигнання сербів з Косова і являють собою не тільки загрозу стабільності, але і становлять пряму загрозу миру.
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28 05 2019 11:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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