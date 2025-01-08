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Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї

08 січня 2025, 20:08
Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї
Фото: blic.rs
Замість машин виробництва рф Белград у минулому році придбав 12 французьких Rafale

Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї, якою постачала армію з часів СРСР.

Про це в інтерв'ю газеті Novosti повідомив начальник генерального штабу республіки Мілан Мойсилович.За його словами, причиною такого рішення стали санкції проти москви.

 Про це повідомляє The Moscow Times. 

"Коли йдеться про постачання озброєння з російської федерації, то зараз це фактично неможливо. Ми намагаємося по дипломатичних каналах знайти вирішення ситуації, що склалася. Ми припинили низку контрактів, а деякі відклали, сподіваючись, що ситуація в міждержавних відносинах на глобальному рівні нормалізується",– сказав Мойсилович.  
 
За словами глави Мойсиловича, сербська армія поки що має можливість закуповувати запчастини для техніки радянського та російського виробництва, оскільки вони випускаються у багатьох країнах світу за ліцензією. Однак нову техніку одержати з росії вже неможливо.
 
Торішнього серпня Сербія вирішила відмовитися від закупівлі нової партії російських винищувачів, яка обговорювалася з 2021 року. Замість машин виробництва рф Белград придбав 12 французьких Rafale за 2,7 млрд євро, якими планує замінити старіючий парк російських МіГ-29.
 
За підрахунками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SPIRI), експорт озброєнь росії обвалився на 53% у 2019–2023 роках порівняно з попереднім періодом п'яти років. В результаті частка росії відкотилася з другого на третє місце у переліку найбільших світових постачальників зброї, а її частка на глобальному ринку зменшилася до 11%. Перше місце, як і раніше, займають США, чий експорт зріс на 17%, а частка на світовому ринку озброєнь досягла 42%. На друге місце вийшла Франція, яка наростила експорт на 47% за п'ять років.

 

Сербіявійна в Українізброя рф

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