Замість машин виробництва рф Белград у минулому році придбав 12 французьких Rafale

Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї, якою постачала армію з часів СРСР.

Про це в інтерв'ю газеті Novosti повідомив начальник генерального штабу республіки Мілан Мойсилович.За його словами, причиною такого рішення стали санкції проти москви.

Про це повідомляє The Moscow Times.

"Коли йдеться про постачання озброєння з російської федерації, то зараз це фактично неможливо. Ми намагаємося по дипломатичних каналах знайти вирішення ситуації, що склалася. Ми припинили низку контрактів, а деякі відклали, сподіваючись, що ситуація в міждержавних відносинах на глобальному рівні нормалізується",– сказав Мойсилович.

За словами глави Мойсиловича, сербська армія поки що має можливість закуповувати запчастини для техніки радянського та російського виробництва, оскільки вони випускаються у багатьох країнах світу за ліцензією. Однак нову техніку одержати з росії вже неможливо.