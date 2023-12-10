Сербія та Болгарія завершують будівництво газопроводу, щоб зменшити залежність від росії

З'єднання з Болгарією дасть Сербії доступ до нового джерела газу.

Сербія та Болгарія завершили будівництво спільного газопроводу, щоб зменшити залежність від росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трубопровід протяжністю 170 кілометрів від сербського міста Ніш до околиць столиці Болгарії Софії має річну пропускну здатність 1,8 мільярда кубометрів, що може покрити до 60% споживання Сербії.

З'єднання з Болгарією дасть Сербії доступ до нового джерела газу. Зокрема новий газопровід дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних поставок газу з Греції або Азербайджану, а Болгарії - до газу із Західної Європи або Адріатичного моря.

Водночас новий балканський трубопровід зменшить газову залежність від росії.

Нагадаємо, в лютому цього року ми повідомляли, що Болгарія розпочала будівництво газової лінії, що довго відкладалася, з сусідньою Сербією, яка дозволить постачати неросійський газ до Белграда і підвищить надійність поставок до південно-східної Європи.