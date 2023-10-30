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ПОЛІТИКА

Сербія та Косово повинні рухатися у напрямку відновлення відносин – голова Єврокомісії

30 жовтня 2023, 18:48
Сербія та Косово повинні рухатися у напрямку відновлення відносин – голова Єврокомісії
Фото: з вільного доступу
Вона наголосила, що Сербія має "де-факто" визнати Косово, а Косово - реалізувати план надання етнічним сербам певної автономії.

Сербія і Косово мають виконати вимоги, висунуті міжнародними посередниками, щоб просунутися у своїх зусиллях щодо вступу до Європейського союзу.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Bloomberg.

Вона наголосила, що Сербія має "де-факто" визнати Косово, а Косово - реалізувати план надання етнічним сербам певної автономії.

24 вересня влада Косова заявила, що близько 30 сербських бойовиків перетнули північний кордон, вбивши поліцейського і встановивши барикади, перш ніж розпочати багатогодинну перестрілку з місцевими правоохоронцями. Тоді влада країни оголосила про спецоперацію із затримання нападників, яка була завершена затриманням шістьох і вбивством трьох людей. Цей інцидент спричинив зростання напруженості в регіоні.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Белград не має відношення до цих заворушень і нібито проводитиме незалежне розслідування ситуації.

Того ж дня прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що переговори з Сербією зайшли в глухий кут. Він наголосив, що Лайчак нібито втратив нейтралітет, а Вучич дозволяє собі навіть називати Курті.

СербіяКосовоУрсула фон дер Ляєн

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