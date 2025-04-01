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​Сербія та Угорщина підписали безпекову угоду

01 квітня 2025, 21:33
​Сербія та Угорщина підписали безпекову угоду
Фото: European Western Balkans
Президент Сербії вважає, що це наблизить до створення військового альянсу з Угорщиною.
Сербія та Угорщина підписали нову угоду у сфері оборони. Президент Сербії Александар Вучич висловив переконання, що це сприятиме наближенню до створення військового альянсу між Сербією та Угорщиною.
 
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
 
"Про це запитує угорська сторона, про це запитують парламенти Угорщини та Сербії. Наші відносини більш ніж хороші, і ми з прем'єр-міністром Віктором Орбаном висловили бажання продовжувати прискорення та подальше зближення наших позицій у сфері оборони", - сказав Вучич, але не додав подробиць щодо ідеї сербсько-угорського військового альянсу.
 
В свою чергу, міністр оборони Угорщини Крістоф Салаї-Боровницький запевнив, що його країна “завжди на стороні збереження миру, а Сербія завжди є її союзником у цьому".
 
Було оголошено, що цьогоріч Будапешт та Белград домовилися про 79 оборонних заходів, включаючи спільні навчання, вертолітні та інші навчання, співпрацю в секторах оборонної промисловості, кібербезпека, миротворчі операції, військова освіта та медицина.

 

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