​Сербія та Угорщина підписали безпекову угоду

Президент Сербії вважає, що це наблизить до створення військового альянсу з Угорщиною.

Сербія та Угорщина підписали нову угоду у сфері оборони. Президент Сербії Александар Вучич висловив переконання, що це сприятиме наближенню до створення військового альянсу між Сербією та Угорщиною.

"Про це запитує угорська сторона, про це запитують парламенти Угорщини та Сербії. Наші відносини більш ніж хороші, і ми з прем'єр-міністром Віктором Орбаном висловили бажання продовжувати прискорення та подальше зближення наших позицій у сфері оборони", - сказав Вучич, але не додав подробиць щодо ідеї сербсько-угорського військового альянсу.