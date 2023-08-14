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ПОЛІТИКА

Сербія замовила в Ірану 20 тисяч дронів-камікадзе – ЗМІ

14 серпня 2023, 17:01
Сербія замовила в Ірану 20 тисяч дронів-камікадзе – ЗМІ
Фото: defence-ua com
Заступник глави сербського МЗС зустрівся з іранським колегою Алі Багері, зазначивши, що "немає жодних перешкод для поліпшення відносин".

Делегація Міністерства закордонних справ Сербії відвідала Тегеран і замовила в Ірану 20 тисяч дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє EttoBA.

Повідомляється, що Тегеран відвідала делегація сербських дипломатів, яку очолив заступник міністра закордонних справ Сербії Горан Алексич.

Заступник глави сербського МЗС зустрівся з іранським колегою Алі Багері, зазначивши, що "немає жодних перешкод для поліпшення відносин".

Багері назвав просування співпраці між Іраном і балканськими країнами, особливо Сербією, необхідністю. За його словами, розширення торгівлі є "не тільки економічною метою, а й стратегією безпеки".

Своєю чергою Алексич заявив про "неминучу необхідність збільшення обсягу торгівлі між двома країнами". Дипломат наголосив, що метою його прибуття до Ірану є поліпшення відносин між Тегераном і Белградом.

Також зазначається, що Сербія не приєднується до санкцій ЄС проти Ірану за постачання дронів росії.

Наприкінці липня Євросоюз ввів нові санкції проти Ірану. Причиною для цього стали постачання дронів до рф, які використовуються для атак по Україні.

Це вже третій окремий механізм санкцій, який ЄС створив проти Ірану. Перший був спрямований проти ядерної та ракетної програм Ірану, другий - з'явився у зв'язку зі звинуваченнями у порушеннях прав людини.

СербіяІрандрони

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