Сербія збирається підписати угоду про закупівлю винищувачів Rafale у Франції

Йдеться про купівлю 12 винищувачів четвертого покоління

Сербія може незабаром підписати угоду про закупівлю 12 багатоцільових винищувачів Rafale у Франції, що означатиме відхід від росії як традиційного постачальника озброєнь і може призвести до напруження політичних зв'язків між Белградом і москвою.

Про це повідомляє Reuters.

"Очікується, що контракт буде підписаний протягом наступних двох місяців і в присутності президента Франції", – сказав президент Сербії Александар Вучич 9 квітня журналістам у Парижі, де перебуває з дводенним візитом.

Вучич сказав, що він і президент Франції Еммануель Макрон досягли конкретних домовленостей щодо купівлі літаків Rafale. Минулого року Вучич заявив агентству Reuters, що 12 нових винищувачів Rafale можуть коштувати балканській країні близько 3 мільярдів євро.

Сербія, кандидат на вступ до Європейського Союзу, має одну з найбільших армій на Балканах, яка все ще покладається на літаки радянського виробництва, такі як винищувачі МіГ-29 і бойові вертольоти Мі-35, а також російські ракети і танки. Вона також експлуатує китайські зенітні ракети і бойові дрони.

Вучич також заявив, що Сербія прагне розширити співпрацю з Airbus. Белград вже придбав у Airbus вертольоти H125M і транспортні літаки C-295 для своїх збройних сил і поліції, французькі ПЗРК Mistral і радари Thales.

Вучич заявив, що Сербія шукатиме інших постачальників зброї після запровадження західних санкцій проти росії через її вторгнення в Україну. Сербська армія зараз моделюється за стандартами НАТО, і її війська часто проводять навчання разом з членами Альянсу, в тому числі зі Сполученими Штатами.