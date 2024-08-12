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CУСПІЛЬСТВО

Сербська столиця протестує: тисячі людей виступили проти видобутку літію, паралізувавши залізничний рух

12 серпня 2024, 14:57
Сербська столиця протестує: тисячі людей виступили проти видобутку літію, паралізувавши залізничний рух
Фото: AFP, ANDREJ ISAKOVIC
Демонстранти вийшли на залізничні колії і заблокували їх.

Цими вихідними в сербській столиці Белграді тисячі людей вийшли на протести проти видобутку літію. Демонстранти пройшли маршем через місто з плакатами й гаслами, а деякі з них блокували залізничні колії на головному вокзалі Белграда.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У суботу, 10 серпня, кілька тисяч протестувальників перервали залізничний рух на центральному вокзалі сербської столиці й вокзалі "Новий Белград". Демонстранти вийшли на залізничні колії і заблокували їх. Затримали понад 10 людей. Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич заявив, що всі порушники порядку постануть перед судом.

Масштабні протести проти нових планів з видобутку літію відбуваються в Сербії від середини липня. За оцінкою сербського МВС, кількість протестувальників цими вихідними сягнула 24—27 тисяч. Один з організаторів протесту Златко Коканович заявив 10 серпня, що якщо уряд не відмовиться від своїх планів, то активісти продовжать блокувати залізничні колії ще в кількох містах по всій Сербії.

У середині липня уряд Сербії підписав угоду з Євросоюзом про постачання літію. У межах домовленості розморозили проєкт літієвої шахти в родючій Ядарській долині, де живуть близько 18 тисяч людей. За оцінками, долина містить 17% усіх запасів літію в Європі. Шахту планують відкрити до 2028 року.

Літій вважається важливим компонентом у переході ЄС до зеленої економіки. Ця сировина необхідна для виробництва батарей і набуває дедалі більшого значення в переході Євросоюзу на електромобілі, а це є важливим для німецької автомобільної промисловості. Наразі Європа значною мірою залежить від імпорту літію з Китаю.

Водночас серби побоюються, що видобуток літію матиме серйозні наслідки для довкілля та здоровʼя місцевих. Відкриття шахти може спричинити забруднення навколишніх водойм, повітря та сільськогосподарських угідь.

Натомість президент Сербії Александар Вучич назвав демонстрації «частиною підтримуваної Заходом гібридної війни проти його уряду». Він заявляв, що російські спецслужби повідомили йому, що в Сербії готуються «масові заворушення і переворот». Готують їх нібито неназвані західні держави, що бажають усунути Вучича від влади.

Цей план із видобутку літію в Ядарській долині вже скасовували у 2022 році після масштабних демонстрацій, які включали блокування ключових мостів і доріг. Однак минулого місяця ЄС і Вучич відродили цей план, уклавши попередню угоду про "критичну сировину".

Сербіяпротестилітій

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