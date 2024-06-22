Сербські боєприпаси постачаються до України через західні країни – FT

Як наголосив сербський президент, те, що ці боєприпаси можуть потрапляти в Україну, не його справа.

Боєприпаси, які Сербія постачає західним країнам, у підсумку потрапляють до України. Українські війська вже могли отримати боєприпаси на декілька сотень мільйонів євро.

Про це повідомляє Financial Times.

За оцінками Financial Times, загалом українські війська через треті країни вже могли отримати сербських боєприпасів на суму приблизно 800 мільйонів євро. І з такою оцінкою, як пише видання, погоджується і сам сербський президент Александер Вучич, хоча й запевняє, що Сербія не є стороною у війні рф проти України.

"Це частина нашого економічного відродження і вона важлива для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати ні в Україну, ні в росію, але у нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими країнам. Що вони з цим зрештою роблять - це їхня справа", - сказав Вучич в інтерв'ю FT.

Як наголосив сербський президент, те, що ці боєприпаси можуть потрапляти в Україну, не його справа. Для нього важливо, щоб вони законно продавалися за кордон.

У часи холодної війни Сербія, яка тоді була частиною Югославії, мала процвітаючу збройову промисловість та була виробником боєприпасів радянських стандартів. Саме таких, які досі використовуються українською армією. Сьогодні ж, за словами Вучича, Сербія має чудову можливість, оскільки її боєприпаси дешевші, ніж західні, а масштаби сербського експорту можуть рости.

Нагадаємо, минулого року, коли після зливу таємних документів Пентагону стало відомо про можливе постачання сербських боєприпасів в Україну, Вучич це заперечував. Ба більше, запевняв, що сербські експортні контракти передбачають заборону на реекспорт в Україну.