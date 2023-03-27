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Сербський Президент Вучич зробив гучну заяву щодо вступу України до Євросоюзу

27 березня 2023, 17:11
Сербський Президент Вучич зробив гучну заяву щодо вступу України до Євросоюзу
Фото: blic.rs
Вучич заявив, що знав про рішення путіна напасти на Україну ще до початку війни.

Україна може вступити в Європейський союз за пришвидшеною процедурою через війну, яку розпочала росія, а поворотний момент буде вже влітку 2023 року.

Таку думку висловив президент Сербії Александер Вучич в інтерв'ю Pink TV.

Він заявив, що Україна не зможе перемогти росію у військовому плані, тому, на його думку, у Києві зроблять все можливе, щоб якомога швидше опинитись у Євросоюзі.

Президент Сербії сказав, що скоро має відбутись "великий поворот" України на шлях європейської інтеграції. Вучич висловив сподівання, що буде ухвалене рішення щодо початку переговорів про вступ України, оскільки розпочався конкурс на майбутнього генерального секретаря НАТО.

Сербський президент заявив, що США хочуть створити в Європі новий блок, до якого увійдуть Україна, Польща, Литва, Латвія та Естонія.

"Очевидно, що вони стануть найпотужнішими в Європі та під прямим керівництвом США", - заявив президент Сербії.

Крім того, Вучич заявив, що знав про рішення путіна напасти на Україну ще до початку війни, коли провів зустріч з російським диктатором.

"Не тому, що путін мені щось сказав, я просто розумів, що станеться в Україні. Він мені цього не сказав. Тоді він і трьох хвилин не говорив про Україну. Тоді я зрозумів, що рішення ухвалене", - сказав Вучич.

НАТОСербіяПутінЄвросоюзнападвійна в УкраїніВступ до ЄС

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