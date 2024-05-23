Серед країн ЄС залишаються розбіжності щодо нового пакету санкцій проти росії — FT

Найбільша проблема стосується посилення обмежень проти нафтового "тіньового флоту".

Країни ЄС сподіваються на досягнення згоди щодо нового пакету санкцій проти росії протягом наступних кількох тижнів, навіть попри те, що залишаються розбіжності навколо заходів, спрямованих проти "тіньового флоту" танкерів, який росія використовує для транспортування своєї нафти.

Про це пише FT.

Вчора, 22 травня, посли країн Євросоюзу обговорили новий проект запропонованих санкцій, які, зокрема, включають заборону на реекспорт російського скрапленого природного газу - вперше ЄС офіційно націлився на російську “газову продукцію” - що, за словами одного з учасників зустрічі, стало "кроком уперед".

Джерела FT повідомили про розбіжності навколо масштабу обмежувальних заходів, але, за їхніми словами, немає ідеологічного протистояння або безкомпромісних "червоних ліній".

Найбільша проблема стосується посилення санкцій проти танкерів з неперевіреною страховкою і туманними структурами власності, які росія використовує для транспортування сирої нафти.

Такі країни, як Греція, Кіпр і Мальта, виступили проти цих заходів. На думку трьох країн, такі санкції лише призведуть до того, що судноплавні оператори почнуть вдаватися до ще більш непрозорих кроків, щоб приховати цей "тіньовий флот", і, зрештою, збільшать ризик великої морської катастрофи - а отже, потенційно завдадуть шкоди всій судноплавній галузі.

Індивідуальні санкції проти понад сотні осіб, причетних до депортації українців із тимчасово окупованих територій та виробництва зброї, також включені до запропонованого нового пакету, поряд із заходами проти обходу санкцій, спрямованими на закриття лазівок у вже запроваджених обмеженнях.

Країни ЄС загалом запровадили 13 пакетів санкцій проти росії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Обмежувальні заходи покликані посилити економічний тиск на російського диктатора владіміра путіна, зменшити фінансування його армії та змусити рф відмовитися від війни.