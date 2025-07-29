П’ятеро українців постраждали у залізничній аварії в Німеччині

Поранення отримала ціла сім’я з неповнолітніми дітьми.

Серед постраждалих внаслідок сходження потяга з рейок поблизу міста Рідлінген у федеральній землі Баден-Вюртемберг є громадяни України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

За даними Генерального консульства України в Мюнхені, серед пасажирів потяга перебували п’ятеро українців: 59-річний чоловік, а також подружжя з двома неповнолітніми дітьми.

"Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні в місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Серед загиблих українців немає", - зазначили в МЗС.

Розслідування обставин аварії триває й перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені.

Нагадаємо, що в неділю внаслідок аварії потяга поблизу Рідлінгена загинули троє людей, зокрема машиніст. Ще близько 50 осіб дістали поранення, 25 із них - у тяжкому стані.