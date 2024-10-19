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Серед повернутих із полону 34 "азовці" – комбриг Прокопенко

19 жовтня 2024, 10:41
Серед повернутих із полону 34
Командир нагадав, що ще 900 їхніх побратимів перебувають у російських тюрмах.
З 95 військових, які повернулися в Україну внаслідок обміну, 34 належать до його підрозділу.Командир бригади "Азов" у складі Національної Гвардії України.
 
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Денис Прокопенко.
 
За його словами, ці воїни упродовж 86 днів обороняли Маріуполь, після чого за наказом командування вийшли з "Азовсталі" та провели у полоні два з половиною роки. 
 
Комбриг привітав побратимів на рідній землі та подякував причетним до цієї події - Президенту України, представникам МВС, СБУ, ГУР та "Асоціації родин захисників Азовсталі". Прокопенко відзначив, що обміни за участі "азовців" поступово стають систематичними, проте у російських тюрмах досі залишаються близько 900 службовців бригади: "Спільне завдання - повернути кожного". 
полоненіАзовстальвійна в Україніросія окупанти

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