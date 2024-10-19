Серед повернутих із полону 34 "азовці" – комбриг Прокопенко

Командир нагадав, що ще 900 їхніх побратимів перебувають у російських тюрмах.

З 95 військових, які повернулися в Україну внаслідок обміну, 34 належать до його підрозділу.Командир бригади "Азов" у складі Національної Гвардії України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Денис Прокопенко.

За його словами, ці воїни упродовж 86 днів обороняли Маріуполь, після чого за наказом командування вийшли з "Азовсталі" та провели у полоні два з половиною роки.

Комбриг привітав побратимів на рідній землі та подякував причетним до цієї події - Президенту України, представникам МВС, СБУ, ГУР та "Асоціації родин захисників Азовсталі". Прокопенко відзначив, що обміни за участі "азовців" поступово стають систематичними, проте у російських тюрмах досі залишаються близько 900 службовців бригади: "Спільне завдання - повернути кожного".