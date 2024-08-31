Серед росіян зростає невдоволення путіним – ISW

28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць.

Держагентства росії із проведення опитувань громадської думки визнають сплеск невдоволення російським диктатором путіним серед росіян.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фонд "Громадська думка", російська державна соціологічна установа, опублікував 30 серпня опитування, проведене 25 серпня, яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць. За даними експертів, це більш ніж 25% і 18% в опитуваннях, проведених цим фондом 11 серпня і 28 липня відповідно.

Зазначається, що респонденти опитування не висловлювали такого високого рівня незадоволення з часу опитування, проведеного в листопаді 2022 року, після першого місяця часткової мобілізації в росії.