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Серед росіян зростає невдоволення путіним – ISW

31 серпня 2024, 09:15
Серед росіян зростає невдоволення путіним – ISW
Фото: REUTERS
28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць.

Держагентства росії із проведення опитувань громадської думки визнають сплеск невдоволення російським диктатором путіним серед росіян.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фонд "Громадська думка", російська державна соціологічна установа, опублікував 30 серпня опитування, проведене 25 серпня, яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць. За даними експертів, це більш ніж 25% і 18% в опитуваннях, проведених цим фондом 11 серпня і 28 липня відповідно.
 
Зазначається, що респонденти опитування не висловлювали такого високого рівня незадоволення з часу опитування, проведеного в листопаді 2022 року, після першого місяця часткової мобілізації в росії.
 
російський державний Центр вивчення громадської думки (ДЦВГД) зазначив, що рейтинг путіна впав 3,5% в період з 12 по 18 серпня – ISW зазначає, що це рекордне падіння рейтингу путіна, навіть серед кремлівських соціологів, з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
 
ДЦВГД рф оприлюднив своє останнє опитування щодо рейтингу підтримки путіна 30 серпня, показавши додаткове падіння з 73,6% до 72,4% в період з 19 по 25 серпня.
 
Аналітики зазначили, що опитування російських держагентств не свідчать про особливо виражене незадоволення і не є достовірним відображенням реальних настроїв у російському суспільстві. Однак ці опитування свідчать про те, що кремль вважає за необхідне визнати, що невдоволення суспільства зросло після початку операції ЗСУ в Курській області.
 
"кремль, ймовірно, сподівається, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить його від звинувачень у тому, що він ігнорує стурбованість російського суспільства українським вторгненням" – йдеться у звіті.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупантиопиту

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