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Серед російської еліти панує страх: Подоляк про затримання Гіркіна

21 липня 2023, 20:51
Серед російської еліти панує страх: Подоляк про затримання Гіркіна
Фото: Укрінформ
росіяни бояться радикалів, тому самі зачищатимуть їх.

Сьогодні, 21 липня, у росії затримали терориста Ігоря Гіркіна. Це важлива тема для України, тому що вона фіксує деякі речі.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

За його словами, панічні настрої у росії очевидні й вони будуть знищувати практично всю Z-спільноту. Відтак, усіх радикалів, які хочуть масштабування війни, вони будуть зачищати, тому що вони їх самі вже бояться.

"Вони були основою, опорою певний час, але після невдалого заколоту Прігожина вони – не основа, не опора, а навпаки люди, яких треба боятися і путін свій страх демонструє. І це дуже і дуже фантастична новина для нас", – переконаний Подоляк.

"Ми маємо розуміти, що у росії певні процеси вже незворотні з точки зору нарощування страху, яке буде панувати в елітах", – запевнив радник офісу.

За словами радника ОП, важливо також те, що Гіркін – це пусте місце.  

"Не є Гіркін важливим рупором когось", – підсумував Подоляк.

Зауважимо, Ігорю Гіркіну (Стрєлкову)  інкримінують заклики до екстремізму. Його відправили до СІЗО а два місяці арешту.

СІЗОтерористзатриманняПодоляквійна в Україніросія окупантигіркін

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