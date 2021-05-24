Середня ціна бензину має становити 24,84 гривні за літр - Мінекономіки
Як передає Укрінформ, відповідні розрахунки надав директорат цінової політики та розвитку реального сектору економіки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Відповідно до вимог пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, на підставі розрахунків акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (лист від 21 травня 2021 року №16/2-74/1/КМ-21) визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 20,89 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 24,84 гривень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що введення урядом України верхньої межі цін на бензин і дизельне паливо призвело до того, що найбільші мережі АЗС припинили продаж преміального бензину А-95 і ДП.
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