Сєргєй Лавров зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном: подробиці
15 липня 2025, 16:53
Сі Цзіньпін заявив, що рф та Китай повинні "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах".
Глава КНР Сі Цзіньпін 15 липня зустрівся з міністром закордонних справ рф Сєргєєм Лавровим.
Про це повідомляє МЗС КНР.
За словами китайського лідера, москва і Пекін "мають реалізувати важливі домовленості", досягнуті під час його візиту до рф, "глибоко просувати розвиток усебічного стратегічного партнерства" між країнами, і захищати інтереси розвитку й безпеки".
Лавров приїхав на засідання Ради глав МЗС країн Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні. Сі Цзіньпін заявив, що ШОС має важливе значення для "підтримання миру".
МЗС рф зазначає, що поїздка Лаврова присвячена підготовці візиту до Китаю нелегітимного президента рф путіна.