Сєргєй Лавров зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном: подробиці

Сі Цзіньпін заявив, що рф та Китай повинні "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах".

Глава КНР Сі Цзіньпін 15 липня зустрівся з міністром закордонних справ рф Сєргєєм Лавровим.

Про це повідомляє МЗС КНР.

За словами китайського лідера, москва і Пекін "мають реалізувати важливі домовленості", досягнуті під час його візиту до рф, "глибоко просувати розвиток усебічного стратегічного партнерства" між країнами, і захищати інтереси розвитку й безпеки".