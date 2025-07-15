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Сєргєй Лавров зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном: подробиці

15 липня 2025, 16:53
Сєргєй Лавров зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном: подробиці
Сі Цзіньпін заявив, що рф та Китай повинні "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах".
Глава КНР Сі Цзіньпін 15 липня зустрівся з міністром закордонних справ рф Сєргєєм Лавровим.
 
Про це повідомляє МЗС КНР.
 
За словами китайського лідера, москва і Пекін "мають реалізувати важливі домовленості", досягнуті під час його візиту до рф, "глибоко просувати розвиток усебічного стратегічного партнерства" між країнами, і захищати інтереси розвитку й безпеки".
 
Лавров приїхав на засідання Ради глав МЗС країн Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні. Сі Цзіньпін заявив, що ШОС має важливе значення для "підтримання миру".
 
МЗС рф зазначає, що поїздка Лаврова присвячена підготовці візиту до Китаю нелегітимного президента рф путіна.

 

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