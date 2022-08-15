Сергій Марченко: Україна планує загалом отримати від партнерів до $30 млрд цього року

Міністр фінансів України Сергій Марченко заначив, що з початку війни Україна отримала вже від партнерів 14 млрд доларів, а до кінця 2022 року планує отримати ще до 16 млрд доларів. Про це він повідомив в інтерв’ю РБК-Україна.

"У нас зараз плани орієнтовно до 26 мільярдів (доларів, - ред.), можливо, буде більше. Це залежить від успішності проведених переговорів, до 30 мільярдів може бути. Це з початку війни у перемовинах. Ми вже отримали 14, тобто до кінця року можемо отримати ще від 12 до 16 мільярдів", - сказав він.

Марченко додав, що у вересні 2022 року Україна очікує на декілька траншів макрофінансової допомоги.

При цьому міністр підкреслив, що не можна говорити, що начебто якась країна блокує виділення допомоги Україні.

"Політично зараз це неможливо. Якщо якась країна публічно заявить, що вона блокує допомогу, політики цих країн фактично втрачають можливість бути переобраними. Тому якщо є якесь блокування, воно більше носить характер бюрократії, нема політики у цьому питанні. Сказати, що хтось свідомо блокує, я не можу ", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що є певна затримка макрофінансової допомоги від ЄС, мова йша про 8 млрд євро. Президент сказав в цьому контексті, що це "або злочин, або помилка".