Сервіс для бронювання житла склав рейтинг найкращих хостелів світу
У номінації "Кращий хостел для мандрівників, які подорожують самостійно" переміг хостел у столиці Чехії The RoadHouse Prague. Хостел розташований майже у центрі міста, навколо багато кав'ярень, барів та інших закладів, ідеться на сайті сервісу.
На другому місці опинився Soul Kitchen, який розташований у центрі Санкт-Петербурга. У хостелі можна отримапти безкоштовні каву, чай, Wi-Fi та дзвінки у понад 50 країн світу. Трійку лідерів замикає ще один празький хостел — One Miru. Невеликий хостел популярний своїми низькими цінами.
Кращим хостелом для жінок, які мандрують самостійно, став We Love F. Tourists у Лісабоні, Португалія. Кращим хостелом для чоловіків сервсі визнав Hostel One Paralelo, який розташований у Барселоні. У вартість проживання у хостелі включено вечері та вечірки в клубі.
Найпопулярнішим хостелом у світі став ClinkNOORD в Амстердамі. Популярність хостелів оцінювалася на основі кількості бронювань і середнього рейтингу.
Найкращим хостелом в Україні сервіс Hostelworld назвав DREAM Hostel Lviv у Львові, який розташований за декілька кроків від площі Ринок.
Також, Львів потрапив до ТОП-100 найпривабливіших для туристів міст.
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