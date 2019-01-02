Сервіс для бронювання житла склав рейтинг найкращих хостелів світу

Міжнародний сервіс з бронювання хостелів Hostelworld склав рейтинг найбільш популярних та комфортних хостелів, нагородовиши переможців премією HOSCAR.

У номінації "Кращий хостел для мандрівників, які подорожують самостійно" переміг хостел у столиці Чехії The RoadHouse Prague. Хостел розташований майже у центрі міста, навколо багато кав'ярень, барів та інших закладів, ідеться на сайті сервісу.

На другому місці опинився Soul Kitchen, який розташований у центрі Санкт-Петербурга. У хостелі можна отримапти безкоштовні каву, чай, Wi-Fi та дзвінки у понад 50 країн світу. Трійку лідерів замикає ще один празький хостел — One Miru. Невеликий хостел популярний своїми низькими цінами.

Кращим хостелом для жінок, які мандрують самостійно, став We Love F. Tourists у Лісабоні, Португалія. Кращим хостелом для чоловіків сервсі визнав Hostel One Paralelo, який розташований у Барселоні. У вартість проживання у хостелі включено вечері та вечірки в клубі.

Найпопулярнішим хостелом у світі став ClinkNOORD в Амстердамі. Популярність хостелів оцінювалася на основі кількості бронювань і середнього рейтингу.

Найкращим хостелом в Україні сервіс Hostelworld назвав DREAM Hostel Lviv у Львові, який розташований за декілька кроків від площі Ринок.

Також, Львів потрапив до ТОП-100 найпривабливіших для туристів міст.