Сервіс знайомств Tinder йде з російського ринку – Reuters

Компанія Match, бренди якої містять програми для знайомств, такі як Tinder, Hinge і PlentyOfFish, зробила кілька публічних заяв.

Власник Tinder Match Group (MTCH.O) заявив, що покине росію до 30 червня, посилаючись на необхідність захисту прав людини.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року", – заявлено у щорічному звіті компанії.

Багато провайдерів цифрових послуг із невеликою кількістю співробітників у росії, як-от Spotify і Netflix, припинили роботу незабаром після того, як москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Match, бренди якої містять програми для знайомств, такі як Tinder, Hinge і PlentyOfFish, зробила кілька публічних заяв про свою діяльність у росії, але негативний вплив на свій європейський бізнес помітила у березні 2022 року.

"Матч" не відразу відповів на запит про додатковий коментар.

Акціонер Match Friends Fiduciary Corp сказав, що Match подала приклад для інших, пов'язавши своє рішення з ризиками для прав людини, з якими стикається український народ.

Європейське поліцейське агентство Європол у вересні заявило, що додатки для знайомств були серед онлайн-платформ, які "захоплювали" з метою торгівлі людьми, привернувши увагу до тяжкого становища українських біженців.

"Бізнес, який торгує на довірі, мав вагомі причини залишити росію. Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави", – заявив Джефф Перкінс, виконавчий директор Friends Fiduciary.