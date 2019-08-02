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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сестра короля Таїланду вирішила йти у прем'єри: монарх обурився

Документи Убол Ратана до виборчої комісії подала в останній момент
Сестра тайського короля, 67-річна принцеса Убол Ратана висунула свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра країни. Це безпрецедентна ситуація для тайської політики, де члени королівської родини жодного разу не брали участі у виборах.
Сестра короля Таїланду вирішила йти у прем Фото:LIGA.net

Парламентські вибори у країні заплановані на 24 березня. Їх намагалися провести ще з 2015 року, однак невдало. Таким чином, це будуть перші вибори до парламенту Таїланду після військового перевороту, який стався у країні у травні 2014-го, повідомляє "Громадське".

Документи Убол Ратана до виборчої комісії подала в останній момент. Кандидатуру принцеси на посаду прем’єр-міністерки висунула опозиційна партія Тхаі Ракса Чаат.

Ця політична сила лишилась вірною прем’єру Таксину Шинаватре, якого скинули унаслідок військового перевороту у 2006 році.

"Партія висунула принцесу як єдиного кандидата. Вона добре обізнана і підходить на цю посаду. Гадаю, жодних юридичних проблем щодо її кваліфікації не буде, але ми чекатимемо, поки виборча комісії погодить її кандидатуру" - повідомив лідер партії Причапол Понгпаніч.

Головним конкурентом принцеси у передвиборчих перегонах буде Прайут Чаноча, лідер військової хунти Таїланду, який теж оголосив про балотування у п’ятницю, 8 лютого.

Водночас, король Таїланду Маха Ваджиралонгкорн намагався заблокувати несподіване рішення своєї старшої сестри балотуватися на посаду прем’єра країни. Він назвав її кандидатуру від опозиційної партії "недоречною" та неконституційною.

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08 02 2019 22:41
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