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Сестра лідера Північної Кореї називає постачання зброї рф "вигадкою" – Bloomberg

17 травня 2024, 13:51
Сестра лідера Північної Кореї називає постачання зброї рф
Фото: з відкритих джерел
"Ми не маємо намірів експортувати наші військово-технічні можливості до якоїсь країни", - каже Кім Йо Чжон.

Сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон назвала обвинувачення у бік її країни щодо експорту зброї до росії "вигадкою".

Про це пише Bloomberg.

Ворожі сили вводять громадську думку в оману хибними чутками про те, що системи озброєння, які виробляють КНДР, призначені “для експорту до росії. Ми не маємо намірів експортувати наші військово-технічні можливості до якоїсь країни чи відкривати їх для громадськості”, ‒ заявила Кім .

Незважаючи на міжнародні санкції, які забороняють Пхеньяну експортувати свою зброю, безліч супутникових фотографій, опублікованих дослідницькими групами та урядом США, показали потік зброї з Північної Кореї до росії, а потім до складів боєприпасів поблизу кордону з Україною.

Незадовго до заяви Кім Йо Чжон Міністерство фінансів США наклало санкції на п'ять фізичних та юридичних осіб у росії, які “пов'язані з передачею військового обладнання та компонентів” між Північною Кореєю та росією.

Мінфін заявив, що росія використала понад 40 балістичних ракет із Північної Кореї під час нападу на Україну, а також боєприпаси з цієї країни всупереч резолюціям Ради безпеки ООН.

КНДРракетивійна в Україніросія-агресор

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