Севастополь атакували ракетами

Повідомляють, що Кримський міст перекритий.

Кримські Telegram-канали опублікували відео, де зафіксовані ракети, що пролітають над півостровом.

російські військові поставили димову завісу в Південній бухті тимчасово окупованого Севастополя та з Північного молу. Місцеві жителі також бачили ракети, що пролітали в небі над півостровом в бік Севастополя.

Про це повідомляє Telegram-канал Крымский ветер в середу 20 вересня.

Як зазначають місцеві жителі, у населеному пункті Верхньосадове помітили дим. Там розташована російська військова частина.

Сьогодні після 12:00 в окупованому Інкермані помітили дим. Окупанти увімкнули димову завісу. Місцеві пабліки зазначають, що в Інкермані знаходиться головна нафтобаза.

Пізніше у районі Севастополя пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО. За їх словами, поблизу населених пунктів Верхньосадове та Кача нібито упали збиті дрони, там виникли пожежі.