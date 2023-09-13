Севастополь зазнав серії потужних вибухів: виникла пожежа в районі базування флоту
У ніч проти 13 вересня 2023 року було атаковано Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе
Про це повідомив очільник окупаційної "влади" Севастополя Михайло Развожаєв.
Він заявив, що в результаті удару постраждали, за попередніми даними, 24 особи, зокрема, чотири перебувають у стані середньої тяжкості.
Севморзавод - це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту росії. Пожежа розпочалася на південному майданчику заводу.
Загалом, у Севастополі приблизно о 3 ночі пролунало щонайменше 7 вибухів, пишуть "Крим. Реалії".
При цьому від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, а в небі виднілися яскраві спалахи та дим. Це засвідчують фото та відео, зняті місцевими мешканцями.
Також відомо, що в цей час перекривали рух автотранспорту Керченським мостом.
Близько 6:14 місцеві жителі знову повідомили про звуки вибухів у Криму, у центрі Севастополя.
Тим часом, у міноборони рф заявили, що Севастополь нібито атакували 10 крилатими ракетами.