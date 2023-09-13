Севастополь зазнав серії потужних вибухів: виникла пожежа в районі базування флоту

Вночі у Криму сталася атака на Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе.

У ніч проти 13 вересня 2023 року було атаковано Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе

Про це повідомив очільник окупаційної "влади" Севастополя Михайло Развожаєв.

Він заявив, що в результаті удару постраждали, за попередніми даними, 24 особи, зокрема, чотири перебувають у стані середньої тяжкості.

Севморзавод - це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту росії. Пожежа розпочалася на південному майданчику заводу.

Загалом, у Севастополі приблизно о 3 ночі пролунало щонайменше 7 вибухів, пишуть "Крим. Реалії".

При цьому від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, а в небі виднілися яскраві спалахи та дим. Це засвідчують фото та відео, зняті місцевими мешканцями.

Також відомо, що в цей час перекривали рух автотранспорту Керченським мостом.

Близько 6:14 місцеві жителі знову повідомили про звуки вибухів у Криму, у центрі Севастополя.

Тим часом, у міноборони рф заявили, що Севастополь нібито атакували 10 крилатими ракетами.

"Сьогодні вночі ЗСУ завдали удару 10 крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. Орджонікідзе у Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем", - повідомили у міноборони рф.

росіяни стверджують, що збили 7 з 10 ракет та знищили усі надводні дрони. Проте, визнали, що внаслідок влучення ракет отримали пошкодження два кораблі, які нібито перебували на ремонті.