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Сейм Латвії не зміг обрати президента в першому та другому турах

31 травня 2023, 13:58
Сейм Латвії не зміг обрати президента в першому та другому турах
Фото: luxplanet.com.ua
Сьогодні відбувся перший тур голосування в парламенті Латвії, але жоден із кандидатів у президенти країни не набрав необхідної кількості голосів.

Про це пише латвійське інформаційне агентство LETA.

Найбільше голосів, а саме 42, в першому турі набрав кандидат "Нової Єдності" і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

За кандидата "Об'єднаного списку" Улдіса Піленса проголосували 25 депутатів, за представницю "Прогресивних" Еліну Пінто – 10.

Другий раунд голосування за нового президента Латвії не визначив переможця, але за його підсумками зі змагання вибуває одна з трьох кандидатів Еліна Пінто.

Для обрання президента Латвії в парламенті необхідно набрати щонайменше 51 голос.

Чинний глава держави Егілс Левітс ухвалив рішення не балотуватися на другий термін.

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