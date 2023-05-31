Сейм Латвії не зміг обрати президента в першому та другому турах
Про це пише латвійське інформаційне агентство LETA.
Найбільше голосів, а саме 42, в першому турі набрав кандидат "Нової Єдності" і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.
За кандидата "Об'єднаного списку" Улдіса Піленса проголосували 25 депутатів, за представницю "Прогресивних" Еліну Пінто – 10.
Другий раунд голосування за нового президента Латвії не визначив переможця, але за його підсумками зі змагання вибуває одна з трьох кандидатів Еліна Пінто.
Для обрання президента Латвії в парламенті необхідно набрати щонайменше 51 голос.
Чинний глава держави Егілс Левітс ухвалив рішення не балотуватися на другий термін.