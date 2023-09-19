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ПОЛІТИКА

Сейм Литви ухвалив резолюцію, що висловлює підтримку членству України в НАТО

19 вересня 2023, 19:49
Сейм Литви ухвалив резолюцію, що висловлює підтримку членству України в НАТО
Україна НАТО
За словами голови комітету Сейму документ готували не лише литовські депутати, а й ті люди, які підписали Акт про незалежність Литви.

Сейм Литви ухвалив резолюцію з закликом до країн НАТО прийняти Україну в Альянс на саміті, який відбудеться у Вашингтоні у 2024 році.

Про це повідомляє LRT.

Всього за резолюцію проголосували 122 члени Сейму з 141.

"Україна є постачальником безпеки, тому її членство в НАТО зміцнить Альянс, буде набагато ефективнішим і коштуватиме менше, ніж нинішня підтримка України для самооборони. За повної підтримки України практичними засобами, включаючи політичну підтримку НАТО, було б правильно запросити Україну приєднатися до НАТО", - сказано у тексті резолюції.

За словами голови комітету Сейму із закордонних справ Жигімантаса Павільйоніса, документ готували не лише литовські депутати, а й ті люди, які підписали Акт про незалежність Литви.

"Ми сподіваємося, що те, чого не вдалося зробити у Вільнюсі, вдасться досягти у Вашингтоні за десять місяців", - зазначив Павільйоніс.

Він уточнив, що якщо не закріпити членство України в НАТО, то є загроза "поганого миру" з росією. Це позначиться і на безпеці Литви.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі, який відбувся на початку липня, країни-члени домовилися вилучити вимогу щодо виконання плану дій щодо членства для України.

При цьому лідери країн Альянсу все ж таки відмовилися офіційно запросити нашу країну вступити в НАТО.

ЛитварезолюціяНАТО

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